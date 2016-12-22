На Закарпатье пограничники задержали два авто разыскиваемые Интерполом

31.12.2016 (12:54)

На границе в Закарпатье изъяты похищенные «Мерседес» и «БМВ»

Вчера в пунктах пропуска «Лужанка» и «Малый Березный» пограничники Мукачевского и Чопского отрядов обнаружили автомобили марки «Mercedes Viano» и «БМВ Х5», которые разыскивал Интерпол.

Эти автомобили в соседних Венгрии и Словакии пытались перевезти наши соотечественники. Однако, при прохождении пограничного контроля по автомобилей 2013 и 2008 годов выпуска состоялось срабатывания базы данных Интерпола, как похищенных. Оба автомобиля находились в розыске с 2015 года.

По данным фактам пограничники проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в г. Киев. Транспортные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.

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