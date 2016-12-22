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Новый Год 2017 : Трамп пообещал вернуть США величие

01.01.2017 (13:53)
Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Новым годом
Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Новым годом

Трамп поздравил американцев с Новым годом, пообещав им «сделать Америку великой снова». Ранее он также выступил с новогодним обращением в адрес своих недоброжелателей

Избранный президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Новым годом и пообещал после вступления в должность начать работу над возвращением величия стране. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«С Новым годом и благословений вам всем. С нетерпением жду прекрасного и полного процветания 2017 года, когда мы вместе начнем делать Америку великой снова», — написал Трамп.

«Сделаем Америку великой снова» (Make America great again) — лозунг, который Трамп широко использовал во время своей президентской кампании.

Ранее республиканец также поздравил с Новым годом своих недоброжелателей.

«С Новым годом всех, в том числе и моих многочисленных врагов, а также тех, кто боролся против меня и проиграл так, что теперь просто не знает что делать. Люблю!»​ — написал Трамп.

Избранный президент США после инаугурации отменит до 60-70 % указов, подписанных Обамой


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

01.01.2017 (14:43) / 119

Эх, жаль кацапских болванов , как они кукарекать будут в свой год петушка, из за очередных санкций со стороны США и дальнейшего развала вонючки росии. Запамаемся попкорном и противогазами вони будет достаточно от гниющей росии и обитателей кацапов.