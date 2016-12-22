Криминальная полиция раскрыла разбойное нападение в Ужгороде

02.01.2017 (10:04)

В Ужгороде неизвестные совершили разбойное нападение

На службу «102» обратился житель Ужгорода, который сообщил, что двое мужчин напали на него, повалили на землю и отобрали личные вещи. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что у пострадавшего нападавшие отобрали iPhone, кошелек с деньгами и банковскими карточками. Сумма ущерба была оценена в 8000 гривен.

Полиция быстро установила лиц, причастных к разбою. Первого, 29-летнего мужчину, разыскали сразу. Ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Вчера, 1 января, было разыскано второго участника разбоя - 34-летнего ужгородца, который неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления. Он помещен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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