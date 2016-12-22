В лесу возле Ужгорода появились волки (ФОТО)

02.01.2017 (10:33)

Возле Ужгорода в лесу засняли настоящего волка

Фотографиями поделился на своей странице в ФБ закарпатський фотограф-анималист Александр Богданов.

"Сегодня жизнь преподнесла шикарный подарок мне, как фотографу-анималисту и натуралисту. Во время ежегодной традиционной предновогодней прогулки по зимнему лесу в урочище «Дубки», с. Оноковцы, мы с другом случайно встретили... ВОЛКА", - рассказывает Александр.

- Когда видишь в лесу подобное животное - первая мысль - собака! Вот только инстинкт самосохранения подсказывает, что это не так. Впереди по тропинке шли двое рыбаков/охотников, которые моментально определили, что перед нами на склоне именно волк. Они указывали на черный нос, форму кончиков ушей, грудину, положение хвоста. Я до последнего не верил и сомневался. Но, когда увидел след, уверенность в том, что перед нами волк, выросла сразу до 85-90%... След тянулся ровной линией, передние пальцы на лапе не напирали на задние (см. первое фото, там видна лапа), и т.д. Животное лежало на снегу в 20 метрах от нас, на склоне горы. По всей видимости, было ранено охотниками. Через какое-то время нам рассказали, что за час до нашего прихода, на том склоне видели двух волков. Один лежал на снегу неподвижно, а второй его охранял. По крайней мере, рядом тусовался. Постояли, посмотрели, погоняли адреналин, пофотографировали и пошли к машине. Помочь дикому зверю в подобной ситуации не представлялось возможным. Вот такая вот предновогодняя история, - написал фотограф.

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