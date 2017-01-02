В Закарпатье начал работу первый совместный контактный пункт "Захонь"

02.01.2017 (15:00)

На КПП "Тиса-Захонь" начал функционирование общий контактный пункт

В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между Администрацией Госпогранслужбы Украины и Полицией Венгрии с 1 января 2017 г. в тестовом режиме начато функционирование общего контактного пункта "Захонь" в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса-Захонь" на венгерской стороне.

Среди основных задач, которые будет выполнять указанный центр является поддержание информационного взаимодействия и обмен сообщениями между пограничниками двух стран, а также обеспечение скоординированности действий при проведении совместных мероприятий по охране украинско-венгерского участка границы и противодействия противоправной деятельности. Сейчас функционирование контактного центра будет проходить в тестовом режиме и предварительно продлится около 3 недель, а затем планируется полноценная работа первого в Закарпатском регионе контактного пункта.

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