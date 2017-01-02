Какие фестивали в январе на Закарпатье не стоит пропустить

02.01.2017 (18:36)

На Закарпатье в январе вас ждут гуляния и массовые празднования

Почувствовать настоящий дух Рождества, поколядовать, увидеть колоритные традиции празднования можно, посетив тематические ярмарки на Закарпатье, которые традиционно устраивают в праздничный период.

Поэтому, если на отдых собрались на Закарпатье, то не стоит пропустить несколько ярких праздничных мероприятий. Гуляния и массовые празднования пройдут во многих населенных пунктах области.

До 14 января в закарпатском городе Хуст будет действовать Рождественская ярмарка. С каждым годом мероприятие становится все популярнее. Здесь можно попробовать и купить сыр, мед, вино, рождественские сладости. Продают и тематические изделия хендмейда. "Гуляет" ярмарка в центре города.

С 11 января в Мукачево стартует едва ли не самый масштабный фестиваль вина области "Червене вино". Здесь предложат различные сорта вин, закарпатскую кухню, разнообразную атрибутику - изделия народного искусства.

В этом году организаторы составили на каждый день насыщенную развлекательную программу. Ежедневно будут звучать колядки, рождественская музыка в парке. 12 января выступят группа "Станция", группа "Анця", фолк-рок группа "RockH". 13 января - выступление группы "Фатевы", выступление народного артиста Украины Павла Зиброва , огненное шоу The Fire Life Theatre – fire show. 14 января - группа "Bravis", группа "Руснаки", выступление народного артиста Украины Степана. 15 января - выступление фолк-певицы Мирославы Копинец, выступление группы "Хустяны", выступление группы "Чаламада".

15 января в Ужгороде организуют традиционный областной фестиваль "Коляды в Старом селе". Начало 12:00 возле музея - Закарпатский областной музей народной архитектуры и быта. Это событие ежегодно собирает немало посетителей, а каждый уголок Закарпатья колядует, показывая свои традиции празднования Рождества.







Программа новогодних и рождественских мероприятий в Ужгороде



