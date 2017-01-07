В Закарпатье на карантине еще остаются 300 учебных заведений

06.01.2017 (11:36)

В Закарпатье отмечается положительный прирост заболеваемости гриппом

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди населения Виноградовского, Межгорского, Береговского, Ужгородского районов и г. Ужгороде.

За третье января в учреждения здравоохранения области обратились 1729 человек (137,3 на 100 тыс. нас.), в т.ч. 934 ребенка – 54%. Госпитализирован 71 человек (4,1% от заболевших), из них 39 детей до 17 лет (55%). Зарегистрирован 1 случай гриппа среди взрослых лиц (м.Ужгород), сообщили в пресс-службе Центра здоровья.

По состоянию на 4 января приостановлен учебный процесс в 297 учебных заведений области с общим количеством – 51 865 детей.

Положительный прирост заболеваемости по сравнению с предыдущим днем отмечается на 11 админтерриториях (в г.Ужгород, Ужгородский, В.Березнянском, Виноградовском, Свалявском, Воловецком, Мукачевском, Береговском, Хустском, Межгорском и Раховском районах)

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3 января 2017 г. отмечается среди населения Виноградовского, Межгорского, Береговского Ужгородского районов и г.Ужгород. Меньше всего заболевших регистрируется в Раховском и Тячевском районах.

Как заявила руководитель отдела здравоохранения Мукачево Любовь Мандзич, еще до Нового года медики зафиксировали явный спад заболеваемости гриппом в Мукачево. Это связано также со своевременным введением карантина в учебных заведениях. На сегодняшний день, уровень заболеваемости гриппом в Мукачево упал в 8 раз.

Начальник управления образования Мукачевского горисполкома Екатерина Кришинец-Андялоши добавляет, что школьники сейчас находятся на плановых зимних каникулах до 30 января, воспитанники ДОУ - до 10 января, поэтому говорить о возможном карантине еще рано, ведь ситуация с заболеваемостью пошла на спад.

Комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий продолжается.

Напомним, В школах Ужгорода карантин продолжили еще на две недели