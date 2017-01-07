В ЕС подсчитали ущерб от санкций и контрсанкций России

06.01.2017 (14:08)

Евросоюз подсчитал убытки из-за введенных против России санкций

В результате введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 млрд евро. Об этом говорится в исследовании Австрийского института экономических исследований.

Австрийский институт экономических исследований Wifo провел исследование влияния антироссийских санкций и ответных российских контрмер на экономику стран Европейского союза. Об этом накануне, 5 января, сообщает портал Der Standart.

В самой Австрии потери от санкций оценивают в €550 млн и семь тысяч рабочих мест.

В 27 странах Евросоюза (кроме Хорватии) в результате антироссийских санкций и ответных российских мер экономическое падение в 2015 году оценено в €17,6 млрд.

Исследование выявило, что из-за введения антироссийских санкций в странах Европейского союза было упразднено 400 тысяч рабочих мест.

Самые большие убытки понесла Германия (€6 млрд и более 97 тысяч рабочих мест). Затем идут Франция (€1,6 млрд) и Польша (€1,3 млрд).

Антироссийские санкции — ограничительные меры со стороны ЕС, США и стран-сателлитов Запада, введенные против России и её граждан в связи с анексией Крыма и конфликтом на Донбассе.

По всей видимости Украина оказалась самым убыточным проектом ЕС .. после Сирии и проигрыша Клинтон.