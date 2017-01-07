Ночью в Ужгороде патрульные обнаружили изрядное количество наркотиков (ФОТО)

06.01.2017 (16:41)

Полицейские задержали в Ужгороде водителя с наркотой

Сегодня, во время ночного патрулирования, около 1:30 по улице Капушанской ужгородские патрульные остановили авто "Daewoo Sens" из-за нарушения ПДД.

Общаясь с патрульными водитель вел себя очень подозрительно и заметно нервничал, поэтому полицейские провели поверхностную проверку и обнаружили барсетку, наличие которой водитель не мог объяснить.

Как впоследствии оказалось в сумке были наркотики, а именно 45 свертков с кристаллической и белым порошкообразным веществом, а также вероятно марихуана.

Над делом работают следователи.

Полицейские в Ужгороде задержали очередного водителя под "кайфом"