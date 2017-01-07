Как в Закарпатье монахи готовятся к Рождеству (ВИДЕО)
06.01.2017 (18:04)
Свято-Николаевский мужской монастырь на Закарпатье - центр духовного возрождения
Готовятся к Рождеству и в Свято–Николаевском мужском монастыре в селе Иза на Хустщине, накануне Сочельника принято приводить в порядок как хозяйство, так и духовное состояние человека.
Елки в церкви уже украшены, в монастыре полным ходом готовятся к Рождеству, потому что немало верующих придут на литургию и праздничное богослужение.
Уникален монастырь не только старинными иконами, а еще и тем, что здесь хранятся мощи преподобного Алексея Карпаторусского, который возглавил движение возрождения православной церкви на Закарпатье.