Как в Закарпатье монахи готовятся к Рождеству (ВИДЕО)

06.01.2017 (18:04)

Свято-Николаевский мужской монастырь на Закарпатье - центр духовного возрождения

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Готовятся к Рождеству и в Свято–Николаевском мужском монастыре в селе Иза на Хустщине, накануне Сочельника принято приводить в порядок как хозяйство, так и духовное состояние человека.Елки в церкви уже украшены, в монастыре полным ходом готовятся к Рождеству, потому что немало верующих придут на литургию и праздничное богослужение.Уникален монастырь не только старинными иконами, а еще и тем, что здесь хранятся мощи преподобного Алексея Карпаторусского, который возглавил движение возрождения православной церкви на Закарпатье.