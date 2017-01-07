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Конгресс США официально утвердил победу Трампа : "Все кончено"

07.01.2017 (10:58)
Украинский народ радуется Рождеству и победе Трампа!
Украинский народ радуется Рождеству и победе Трампа!

Конгресс Соединенных Штатов на совместном заседании обеих палат официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах. Заседание состоялось в пятницу.

"Все кончено", – отметил, ударяя молотком по трибуне после голосования вице-президент США Джо Байден, который также формально является главой Сената.

В этот момент республиканцы аплодировали стоя.

Во время процедуры голосования несколько представителей Демократической партии пытались оспорить решение Коллегии выборщиков, подчеркивая, что вмешательство России повлияло на результат выборов.

В частности, конгрессмен Джим Макховерн выразил свое возражение по этому поводу. Его позицию поддержали конгрессмены Джейми Раскин, Премила Даяпал и еще несколько конгрессменов. Однако председательствующий на заседании Байден отклонил этот призыв, поскольку его не поддержали в Сенате.

По процедуре, любой из законодателей может выразить свое возражение во время голосования. Однако оно будет иметь силу только в случае, если его поддержат в обеих палатах Конгресса США.

"Незачем дискутировать – если возражение не подписано сенатором, оно не может быть учтено", – отметил в этой связи Байден.

Таким образом, последней формальной процедурой, которая утвердит Трампа на посту президента США, остается церемония его инаугурации, которая назначена на 20 января.

Во время голосования был также утвержден Майк Пенс на посту вице-президента США.

Закон Магнитского "домокловым мечом" завис над убийцами и коррупционерами. Кошмарные сны режима скоро материализуются в реальные тюремные сроки или года скитаний по миру..

Украинский народ радуется Рождеству и победе Трампа!


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

07.01.2017 (22:51) / ЧитательВ.П.

Вальцман сказал: Я кончил, Аваков сказал: Я кончил, Гройсман сказал: Я кончил, Тупчинов сказал: Я кончил, и т.д. Ждём, когда кончит страна 404!

08.01.2017 (00:35) / Гой пукиннн

пукин пукнул рассия вперде.

07.01.2017 (21:20) / Судоплатов

ЖИД ВАЛЬЦМАН ПОДАРИЛ РОДНОЙ АМЕРИКЕ 200 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ США УКРАДЕННЫХ У КАСТРЮЛЕГОЛОВЫХ ХОХЛОВ,А ТЕ ВИЗЖАТ ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ, ПОДКИДЫВАЯ ДРОВИШЕК В ПЕЧИ АНТИНАРОДНОЙ ТЕРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ. ЗАВТРА МЫТЬ СОРТИРЫ ПОЛЯКАМ И ЧУРКАМ,ВПРОЧЕМ ХОХЛЫ И ЕСТЬ ВОНЮЧИЕ ЧУРКИ. 3,14ЗДА ОГРЫЗКУ.

07.01.2017 (16:30) / ВИЖУ

ПУПКИН ПОДАРИЛ РОДНОЙ АМЕРИКЕ 200 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ США УКРАДЕННЫХ У УЗКОЛОБЫХ КАЦАПОВ,А ТЕ ВИЗЖАТ ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ, ПОДКИДЫВАЯ ДРОВИШЕК В ПЕЧИ. ЗАВТРА МЫТЬ МАШИНЫ КАВКАЗЦАМ.УРА.ВЫПЬЕМ.

07.01.2017 (21:23) / Судоплатов

— Не робіть ідіотської міни.
— Це від мене не залежить, — серйозно відповів ВИЖУ. — Мене з військової служби списали за ідіотизм, і особлива комісія офіційно визнала за ідіота. Я офіційний ідіот. Ярослав Гашек «Пригоди бравого вояка Швейка»

07.01.2017 (15:49) / Rotherham

Падающая ворона на гербе огрызка украины, так будет гниющий петух в огрызке украины за все зверства хохло3,14дерастов пассивных

07.01.2017 (15:30) / Rotherham

Петух на гербе росиси, так будет огненный петух, огнем на росиси за все зверства улусса московского........

07.01.2017 (15:42) / Rotherham

Ко-ко-ко-кукареку_ко-ко-ко,ко-ко-ко

07.01.2017 (15:15) / ВИЖУ

По восточному календарю наступил год "кирдык хохло петуху",последний год существования огрызка украдины.

07.01.2017 (11:04) / d.ivan58

Для жидобандеровцев "все кончено"!!! Запасаемся попкорном !!!

07.01.2017 (12:22) / Lock pick

Да, вата, все для тебя и педерации расии кончено ee!

07.01.2017 (12:35) / ВИЖУ

А ты галицкое чмо все скулишь и никому тебя не жалко