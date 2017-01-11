Россию на "Евровидении-2017" представит украинец

10.01.2017 (12:13)

Украинец Александр Панайотов представит Россию на Евровидении-2017

32-летний уроженец Запорожья Александр Панайотов является наиболее вероятным кандидатом от России на поездку в Киев на Евровидение-2017.

Как сообщает российские СМИ со ссылкой на источники на "Первом канале", который в 2017 году будет отвечать за трансляцию песенного конкурса, кандидатуру певца уже одобрили в дирекции музыкального вещания телеканала.

Заметим, что пока эта информация является неофициальной, так как сначала артиста должны утвердить советом российского оргкомитета и примерно через месяц решение будет направлено представителям Евровидение, а они уже назовут российского участника.

Панайотов в свою очередь заявил, что ему пока ничего об этом неизвестно.

"Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе - для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать. Хотя, если партия скажет "надо", то, конечно, я отвечу "да", - отметил уроженец Запорожья.

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