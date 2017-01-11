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В Мукачево на зебре "Пазик" догнал "Chevrolet" (ФОТО)

10.01.2017 (13:02)
В Мукачево на пешеходном переходе
В Мукачево на пешеходном переходе "Пазик" догнал "Chevrolet"

Сегодня, около 9:00 утра, патрульные получили сообщение об дорожно-транспортном проишествии на улице Духновича в Мукачево.

Как рассказали правоохранители, прибывшие на место аварии, стало известно, что водитель автобуса не придерживался соответствующей дистанции, и въехал в заднюю часть авто "Шевролет Авео", который в это время пропускал пешехода на переходе. В результате чего машины столкнулись и получили механические повреждения.

На водителя автобуса составили админпротокол по ст.124 КУоАП. Пострадавших в аварии нет.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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