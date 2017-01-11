Полиция изъяла у закарпатца марихуану и "бульбулятор" (ФОТО)

10.01.2017 (13:35)

Закарпатские полицейские изъяли у мужчины наркотики

Вчера, 9 января, полицейские получили анонимное сообщение о том, что в недострое по улице Лоняи в Берегово находится неизвестный, который имеет при себе наркотические вещества.

Следственно-оперативная группа, которая выехала по указанному адресу, задержала мужчину, который в карманах было самодельное устройство для курения марихуаны и фольговый сверток примерно с 7 граммами измельченного вещества, внешне похожего на марихуану и так называемый «бульбулятор». Изъятое вещество направлено на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

Ночью в Ужгороде патрульные обнаружили изрядное количество наркотиков (ФОТО)