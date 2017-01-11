В Ужгороде при пожаре в многоэтажке едва не сгорели хозяева квартиры

11.01.2017 (09:51)

Пожар в Ужгороде: Два человека отравились угарным газом

11 января в 2:55, в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Заньковецкой в ​​Ужгороде произошел пожар.

На пожаре получили отравление угарным газом двое граждан, - информирует Управление ДСНС Украины в Закарпатской области.

Угарным газом отравились 84-летняя женщина и ее 65-летний сын. Патрульные доставили пострадавших в местную больницу для оказания им необходимой медицинской помощи.

Огнем уничтожено кровать и часть домашнего имущества. Ущерб - устанавливаются.

Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

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