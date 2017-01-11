В Ужгороде при пожаре в многоэтажке едва не сгорели хозяева квартиры

|Пожар в Ужгороде: Два человека отравились угарным газом
11 января в 2:55, в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Заньковецкой в Ужгороде произошел пожар.
На пожаре получили отравление угарным газом двое граждан, - информирует Управление ДСНС Украины в Закарпатской области.
Угарным газом отравились 84-летняя женщина и ее 65-летний сын. Патрульные доставили пострадавших в местную больницу для оказания им необходимой медицинской помощи.
Огнем уничтожено кровать и часть домашнего имущества. Ущерб - устанавливаются.
Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.
На Минайской в Ужгороде при пожаре в квартире пострадал мужчина
Рейтинг: -3