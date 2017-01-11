Пять нардепов Закарпатья получат от Москаля по "Золотому медвежонку"

11.01.2017 (14:08)

Москаль наградит пятерых нардепов от Закарпатья "Золотым медвежонком"

В течение 2016 пять народных депутатов Украины от Закарпатья - Роберт Горват, Иван Крулько, Михаил Ланьо, Валерий Лунченко и Василий Петевка - добились выделения из Государственного бюджета Украины для местных бюджетов Закарпатской области 85 миллионов 431 тысячу гривен.

Эти деньги предназначены на различные проекты социально-экономического развития территорий. Из них Ужгород получил - 17 миллионов 24 тысячи гривен, Ужгородский район - 9 млн. 577 тыс. грн., Чоп - 500 тыс. грн., Хуст - 29 млн. 244 тыс. грн., Мукачевский район - 3 млн 600 тыс. грн., Перечинский район - 3 млн. 542 тыс. грн., Раховский район - 10 млн. 647 тыс. грн., Свалявский район - 5 млн. грн., Тячевский район - 2 млн. 250 тыс. грн., Тячевская о объединенная территориальная община - 4 млн. 45 тыс. грн.

- Это очень серьезная помощь для области, которую можно приравнять к средствам Государственного фонда регионального развития (на 2016 год сумма ДФРР составила 110,5 миллионов грн.), - отмечает Геннадий Москаль. - Выражаю искреннюю благодарность указанным народным депутатам и надеюсь, что они так же активно отстаивать в Киеве интересы Закарпатья и в 2017 году.

В ближайшее время председатель ОГА пригласит пять нардепов на встречу в ОГА и наградит их отличием Закарпатской облгосадминистрации «За заслуги перед Закарпатьем» (неофициальное название - «Золотой медвежонок»). Соответствующее распоряжение Москаль уже подписал.

Перед Новым годом, Москаль наградил «Золотым медвежонком» общественную организацию за спасение собак на железной дороге (ФОТО)