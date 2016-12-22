Москаль наградил «Золотым медвежонком» общественную организацию за спасение собак на железной дороге (ФОТО)

27.12.2016 (13:27)

«Помоги другу» получили награду за спасние собак на ж/д в Закарпатье

Глава Закарпатской ОГА вручил коллективу Ужгородской общественной организации защиты животных «Помоги другу» награду областной государственной администрации «За заслуги перед Закарпатьем» (неофициальное название - «Золотой медвежонок»).

Почетную награду от имени коллектива получила руководитель ОО Вера Романова.

- Беспрецедентный случай верности и преданности собак, попавших в беду, однако до конца оставались рядом, поразил всю Украину, - отметил Геннадий Москаль. - К сожалению, люди не всегда так ведут себя так же в аналогичных ситуациях, а если говорить о политиках, то их поведение бывает прямо противоположным.

"Поэтому отношения между двумя собаками могут стать примером для людей. От имени областной государственной администрации благодарю общественную организацию «Помоги другу» за постоянную помощь животным, оставшимся без человеческой опеки, обнаруженный гуманизм при спасении Панды и Люси, и за то, что трогательная история о двух собак стала известна широкой общественности", - отметил глава ОГА.

Напомним, В Закарпатье пес два дня согревал на рельсах свою раненую подругу (ФОТО), позже Нашлись хозяева собак, которые 2 дня спасали друг друга на рельсах в Закарпатье (ФОТО)