В Закарпатье хулиган пырнул ножом односельчанина

13.01.2017 (11:03)

Закарпатец ножом ударил односельчанина

Вчера поздно вечером в Раховскую полицию поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили мужчину с ножевым ранением. В больницу прибыла группа быстрого реагирования полиции.

Пострадавшим оказался 41-летний житель с.Квасы Раховского района. Мужчина рассказал, что его ударил ножом на улице возле сельского кафе мужчина.

Это преступление полиция раскрыла «по горячим следам». Был задержан 38-летний житель Квасов. Как установили правоохранители, между мужчинами возникла ссора в сельском баре, которая переросла в драку на улице. Младший выхватил из кармана нож и нанес им удар своему сопернику.

По факту причинения тяжких телесных повреждений (ст.121 Уголовного кодекса Украины) полиция начала уголовное производство. Орудия совершения преступления - нож с 10-сантиметровым лезвием изъято и направлено на экспертизу. Решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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