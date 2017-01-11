"Rock-H" - гвоздь фестиваля "Червене вино" в Мукачево (ВИДЕО)

13.01.2017 (11:42)

Мукачево фестивалит: "Червене вино" в полном разгаре

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В Черверг, 12 января, в Мукачево официально открыли традиционный фестиваль "Червене вино". Немногословное обращения городского головы к гостям фестиваля продолжили музыканты - местная группа "Rock-H".Фолк-рок группа исполнила композицию "Винко", которая фактически стала гимном фестиваля вина в Мукачево.После исполнения гимна "Червеного вина", для немногочисленных гостей фестивального городка выступили группы "Станция" и "Анка", а в завершение второго фестивального дня на цену снова вышли "Rock-H".Музыкантов гости фестиваля приняли хорошо. Однако, в основном на слух. Через установленные прямо напротив сцены огромные зонтики, то, что происходит на сцене из большинства локаций не просматривается.