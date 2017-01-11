"Червене вино 2017": Цены, ассортимент и программа (ФОТО)

11.01.2017 (16:09)

В Мукачево стартовал фестиваль "Червене вино 2017"

Сегодня в Мукачево стартовал фестиваль "Червене вино 2017", который будет проходить в Парке Победы аж до 15 января.

Первые гости и туристы уже посетили фестиваль "Червене вино 2017". Примерно с обеда работают практически все домики на фестивале: рестораторы, виноделы, продавцы сувенирной продукции.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом цены на всю продукцию несколько подскочили.

100 грамм шашлыка обойдется вам в 40 грн, а порция картофеля по-домашнему - 25 грн. Можно полакомиться пикници или домашней колбаской по 35 грн. Посетителям предлагают попробовать вкусной рулька, цена - 40 грн за 100 грамм.

Любители бограча могут приобрести порцию за 35 грн.

Стакан глинтвейна обойдется вам в 20 грн. Такая же цена и за стакан обычного белого или красного вина. Продегустировать напиток у любого винодела можно традиционно бесплатно. Литр вина, в зависимости от сорта, стоит от 80 до 100 грн.

Те, кто за рулем могут согреться горячим чаем за 15 грн.

Уже в ближайшие дни гости фестиваля смогут продегустировать австрийские и венгерские вина.

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Полная программа фестиваля:

Четверг, 18:00 - официальное открытие фестиваля

12 января, в 18:00 в городском парке «Победа» состоится официальное открытие XXII фестиваля «Червене вино». В фестивале-конкурсе примут лучшие 40 виноделов края К этому времени на малой сцене, с 15:00 до 17:00 будут выступать колядницкие коллективы.

Откроет фестиваль городской голова Андрей Балога. На открытии выступит группа Rock-H / Рокаш с композицией "Винко червеное", которая фактически является гимном фестиваля.

Пятница

Малая сцена, ведущая Алина Поляк

14.15-15.00 год.- детские развлечения на Старый Новый год от закарпатского областного академического театра кукол и Кошицкого кукольного театра.

15.00 - 17.00год. - Фестиваль колядницких коллективов "Вертеп-2017", вручение дипломов за участие.

Главная сцена, ведущие Чори & Чигрик

17.30 - 18.00. - Встреча с Дедом Морозом, поздравления с Старым Новым Годом.

18.00 - 19.00. - Группа "Марина и компания".

19.00 - 20.00. - Народный артист Украины Павел Зибров.

20.00 - 21.00. - Народная артистка Украины Мария Бурмака

21.00. - Театр огня Fire Life (Фаер Шоу).

Суббота

Малая сцена, ведущая Могилевец Екатерина

12.00 -14.00 ч - Развлечения для детей с участием благотворительного международного фонда "Капля добра"

14.00 - 17.00. - Фестиваль колядницких коллективов "Вертеп-2017", вручение дипломов за участие.

Главная сцена, Ведущие Чори & Чигрик

18.00 - 18.40 ч. - Группа "Brevis".

18.40 - 19.40 ч. - Михаил Гренджа и группа ZE-BAR.

19.40 - 21.00 ч. - Народный артист Степан Гига, Степан Гига-младший.

Воскресенье

Малая сцена, ведущие Могилевец Екатерина и Чори & Чигрик

14.00-17.00 ч. - Фестиваль колядницких коллективов "Вертеп-2017", вручение дипломов за участие

15.00. - 15.30 год.- Торжественное закрытие фестиваля, выступление городского головы, награждение победителей.

Главная сцена, ведущие Чори & Чигрик

18.30- 19.10 ч. Народный фольклорный коллектив городского Дома культуры "Руснак".

19.10 - 19.40 ч-Мирослава Копинец + цимбалист Леонтий Леннарт

19.40 - 20.20 ч. - Группа "Хустяне"

20.20 - 21.00 ч. - Группа "Чаламада".

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