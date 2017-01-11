"Червене вино 2017": Цены, ассортимент и программа (ФОТО)

|В Мукачево стартовал фестиваль "Червене вино 2017"
Сегодня в Мукачево стартовал фестиваль "Червене вино 2017", который будет проходить в Парке Победы аж до 15 января.
Первые гости и туристы уже посетили фестиваль "Червене вино 2017". Примерно с обеда работают практически все домики на фестивале: рестораторы, виноделы, продавцы сувенирной продукции.
Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом цены на всю продукцию несколько подскочили.
100 грамм шашлыка обойдется вам в 40 грн, а порция картофеля по-домашнему - 25 грн. Можно полакомиться пикници или домашней колбаской по 35 грн. Посетителям предлагают попробовать вкусной рулька, цена - 40 грн за 100 грамм.
Любители бограча могут приобрести порцию за 35 грн.
Стакан глинтвейна обойдется вам в 20 грн. Такая же цена и за стакан обычного белого или красного вина. Продегустировать напиток у любого винодела можно традиционно бесплатно. Литр вина, в зависимости от сорта, стоит от 80 до 100 грн.
Те, кто за рулем могут согреться горячим чаем за 15 грн.
Уже в ближайшие дни гости фестиваля смогут продегустировать австрийские и венгерские вина.
-
Полная программа фестиваля:
Четверг, 18:00 - официальное открытие фестиваля
12 января, в 18:00 в городском парке «Победа» состоится официальное открытие XXII фестиваля «Червене вино». В фестивале-конкурсе примут лучшие 40 виноделов края К этому времени на малой сцене, с 15:00 до 17:00 будут выступать колядницкие коллективы.
Откроет фестиваль городской голова Андрей Балога. На открытии выступит группа Rock-H / Рокаш с композицией "Винко червеное", которая фактически является гимном фестиваля.
Пятница
Малая сцена, ведущая Алина Поляк
14.15-15.00 год.- детские развлечения на Старый Новый год от закарпатского областного академического театра кукол и Кошицкого кукольного театра.
15.00 - 17.00год. - Фестиваль колядницких коллективов "Вертеп-2017", вручение дипломов за участие.
Главная сцена, ведущие Чори & Чигрик
17.30 - 18.00. - Встреча с Дедом Морозом, поздравления с Старым Новым Годом.
18.00 - 19.00. - Группа "Марина и компания".
19.00 - 20.00. - Народный артист Украины Павел Зибров.
20.00 - 21.00. - Народная артистка Украины Мария Бурмака
21.00. - Театр огня Fire Life (Фаер Шоу).
Суббота
Малая сцена, ведущая Могилевец Екатерина
12.00 -14.00 ч - Развлечения для детей с участием благотворительного международного фонда "Капля добра"
14.00 - 17.00. - Фестиваль колядницких коллективов "Вертеп-2017", вручение дипломов за участие.
Главная сцена, Ведущие Чори & Чигрик
18.00 - 18.40 ч. - Группа "Brevis".
18.40 - 19.40 ч. - Михаил Гренджа и группа ZE-BAR.
19.40 - 21.00 ч. - Народный артист Степан Гига, Степан Гига-младший.
Воскресенье
Малая сцена, ведущие Могилевец Екатерина и Чори & Чигрик
14.00-17.00 ч. - Фестиваль колядницких коллективов "Вертеп-2017", вручение дипломов за участие
15.00. - 15.30 год.- Торжественное закрытие фестиваля, выступление городского головы, награждение победителей.
Главная сцена, ведущие Чори & Чигрик
18.30- 19.10 ч. Народный фольклорный коллектив городского Дома культуры "Руснак".
19.10 - 19.40 ч-Мирослава Копинец + цимбалист Леонтий Леннарт
19.40 - 20.20 ч. - Группа "Хустяне"
20.20 - 21.00 ч. - Группа "Чаламада".
-
На выходных в Ужгороде состоятся три праздничных фестиваля
Рейтинг: 0