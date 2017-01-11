Мини-скульптурки Ужгорода переодели к Старому Новому году (ВИДЕО)

13.01.2017 (14:14)

В Ужгороде провели "Модный показ" мини-скульптурок

Рейтинг: 2

Модный показ для мини-скульптурок снова провели в Ужгороде. Все - в рамках проекта «1001 World Memories». Активисты решили одеть маленьких жителей города, на этот раз очередную коллекцию приурочили к Старому Новому году.Надежда Попадюк, соавтор идеи:Так, как наши скульптурки оживают, то есть они начали путешествовать в Будапешт, Македонию, то сейчас мы устраиваем для них fashion-показы и приурочиваем к различным праздникам и соответственно разные дизайнеры присылают нам различные коллекции одежды. Мы обязательно продолжим эту традицию, то есть будут, как и в мире моды это происходит, различные показы и весенних и летних коллекций. Конечно, мы планируем в дальнейшем привлекать дизайнеров, возможно, даже мирового масштаба.Пока скульптурки пытаются украсить местные дизайнеры.Ирина Лукашенко, мастер лоскутного шитья:С удовольствием присоединилась к проекту с одевания ужгородских скульптурок. Начинала я это давно, если кто помнит, еще 19 мая, на Свободци было одето лоскутное маленький покрывало. Я нарядила и ушла. Моя давняя задумка теперь воплощается значительно интереснее. Каждый раз новые наряды: теперь я сделала ему Лоскутное. И не только ему, другим тоже много сделала.В будущем Ужгород будет столицей мини-памятников, - убеждены активисты. Уже весной этого года планируют запустить многоязычный сайт. Информацию о скульптурках города хотят распространять на десяти языках: английском, испанском, китайском, японском и тому подобное.