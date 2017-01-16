В Закарпатье таможенники задержали фуру "левого" секонд-хенда (ФОТО)

16.01.2017 (13:28)

Закарпатские таможенники задержали фуру "левого" секонд-хенда

На днях работники Закарпатской таможни ГФС пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Украины нового одежды стоимостью более 4300 евро.

Эта одежда, вместе с другим, по документам - «изделия из текстиля бывшие в употреблении», импортировался из Будапешта в Киев. Стоит отметить, что в настоящее время установлена ​​цена только для той одежды, которую содержит ярлыки, стоимость другой одежды будет установлена ​​дополнительно.

Согласно поданным к таможенному контролю товаросопроводительным документам, а именно CMR и инвойса через таможенную границу Украины в таможенном режиме «импорт» перемещался товар - «изделия из текстиля бывшие в употреблении», общим весом брутто 17603 кг и общей стоимостью 17 955 евро.

При проведении таможенного контроля и таможенного досмотра товара с полным его выгрузкой, пересчетом и идентификацией обнаружено несоответствие.

В частности, работники таможни обнаружили, что в полипропиленовых мешках находится на 303 кг меньше одежды, который был, чем это было заявлено в товаросопроводительных документах, кроме того, выявлено еще почти 105 кг обуви, использовалось, а также новую одежду различных торговых марок , различных артикулов (жилеты, брюки, юбки, куртки, носки, колготки, кофты, свитера, головные уборы и т.д.).

Доступ к незаявленного товара стало возможным после частичной выгрузки мешков с одеждой подержанные и распаковкой мешков с новой одеждой и обувью, бывшее в употреблении.

Таким образом, руководителем иностранного предприятия, гражданином Венгрии, совершенные действия направленные на перемещение через таможенную границу Украины товара с сокрытием от таможенного контроля путем представления органа доходов и сборов Украины, как основания для перемещения товаров документов, содержащих неправдивые данные относительно наименования, ассортимента, веса и стоимости товара.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, в дальнейшем дело будет направлено в суд.

ГФС в Закарпатской области.

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Напомним, С января изменены правила ввоза секонд-хенда в Украину



