Международный фестиваль "Червене вино" продлили еще на 2 дня

16.01.2017 (17:43)

Фестиваль "Червене вино 2017" продлили еще на два дня

Такое решение было принято организаторами вчера в связи с большим количеством туристов, которые в эти дни отдыхают в Мукачево.

В течение этих будут работать практически все виноделы и рестораторы. Некоторые представители сувенирной продукции покинули фестиваль, мотивируя дальней дорогой домой и делами.

Улица Грушевского напротив Парка Победы течение 16-17 января будет заблокирована, как и предыдущие 5 дней фестиваля. Также улицу коммунальщики убирают от снега.

Напомним, вчера 15 января Cтали известны имена победителей на фестивале "Червене вино"