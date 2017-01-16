Закарпатье выдержало один из самых мощных за последнее 10 лет ударов стихии

17.01.2017 (08:55)

Непогода показала, что на Закарпатье не хватает

За прошедшие сутки ремонтные бригады энергетиков продолжали устранять последствия мощного циклона, который прошелся по Закарпатью. По состоянию на утро вторника (17.01) электроэнергию восстановлено во всех населенных пунктах Закарпатья.

- Область пережила один из самых мощных за последнее десятилетие ударов стихии, - заявляет Геннадий Москаль. - За прошедшую неделю нам неоднократно приходилось вводить ограничения на проезд автотранспорта, пробивать дороги к заблокированным сел, восстанавливать электроэнергию и связь, однако, если говорить в целом, благодаря слаженной работе различных структур, обошлось без серьезных последствий - никто в результате непогоды не замерз , системы теплоснабжения выдержали, все населенные пункты со светом и связью, ни заблокированного села на сегодня нет.

Непогода показала, что на Закарпатье не хватает спецтехники для расчистки и подсыпки дорог. За последние 10 лет областной автодор не закупило ни одного нового спецавтомобиля, зато куча устаревшей спецтехники времен СССР списаны. Сейчас, после того, как циклон пошел на убыль и интенсивный снег прекратился, призываю представителей органов местного самоуправления - мэров городов, сельских и поселковых голов - закасаты рукава и взяться за расчистку коммунальных улиц и особенно тротуаров. Проезд по городским улицам до сих пор остается очень тяжелым, а из-за гололеда на тротуарах травматизм пешеходов вырос в несколько раз.

Движение автотранспорта по основным трассам Закарпатья обеспечен, ограничений фур не вводилось, однако местами дороги покрыты гололедом. Вчера около 19.30 на трассе «Киев - Чоп» в Воловецком районе произошла ужасная авария. В результате столкновения легковушки «Шкода Октавия» и киевской регистрацией и грузовика DAF из Ивано-Франковска номерами на месте погибли трое пассажиров легковушки (двое киевлян и один Ужгорода), еще один человек с тяжелыми травмами госпитализирован. Облгосадминистрация в который раз призывает водителей учитывать погодные условия и быть максимально осторожными на автодорогах.

Напоминаем, 17 января в високогорье и горной части Закарпатской области сохраняется опасность схода лавин