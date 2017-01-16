Ужгородка въехала в электроопору и кинула раскуроченное авто (ФОТО)

17.01.2017 (11:43)

Ужгородка въехала в электроопору и оставила место ДТП

17 января около полуночи на служебный планшет полицейские получили сообщение о ДТП на улице Собранецкой.

На месте они обнаружили автомобиль "Skoda Superb", который въехал в электрический столб. В результате столкновения повреждения получили и машина, и сам столб, зато пассажир и водитель остались невредимыми. Они, впрочем, успели покинуть машину, поэтому полицейские составили схему ДТП и эвакуировали авто на спецплощадку.

Позже, около двух ночи в полицию обратилась жительница Ужгорода и объяснила, что именно она управляла машиной и покинула ее после столкновения. На нарушительницу составили два админпротокола.

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