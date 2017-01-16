В Киеве жители офигели от полученных платежек за отопление

17.01.2017 (17:09)

Киевляне в шоке от цен за отопление

За отопление квартиры площадью 88 квадратных метров киевской семье выставили счет на сумму почти в 8 тысяч гривен за месяц.

Об этом сообщил бывший министр по вопросам ЖКХ, народный депутат Алексей Кучеренко на своей странице в Фейсбуке. "Киевская "платежка" впечатлила. 88 м кв. - 7900 грн. Какие мнения, эксперты?!" – написал он.

В комментариях к посту люди приводят и другие баснословные суммы: "Нам пришел счет за отопление, счетчика в квартире нет, тариф 58,5 грн за метр отапливаемой площади (106 квадратов) – всего чуть больше 6200 грн", "Получили точно то же в Киеве за отопление аналогичной квартиры. За ноябрь было около 4000 грн. Сын сейчас разбирается, но что-то не особо хотят пересчитывать" и т.д.

При этом люди активно возмущаются подобными расценками. Кто-то спрашивает: "Рошен топит бревнами из красного дерева и черного дуба?", а другие в сердцах заявляют: "А я бы лично зарезал принтер, который напечатал сие".

Сама "счастливая" обладательница платежки Ольга Ульянова на вопрос, что за приписка в платежке про показания домового счетчика 24,01 Гкал, поясняет: счетчик находится в соседнем доме. "Рядом с нами аварийный нежилой дом. Вот в нем то и стоит где-то этот счетчик. А у нас в доме в подвале и на первом этаже физически его нет. В Киевэнерго отписываются, что счетчик именно в нашем доме", - поясняет Ольга и добавляет, что от Киевэнерго аналогичные отписки за прошедший год получили все жильцы этого дома, и "личные приемы руководством Киевэнерго тоже ничего не дали".









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