В Мукачево маршрутка зацепила 2 авто и уехала, как ни в чём не бывало (ВИДЕО, ФОТО)

|В Мукачево водитель маршрутки протаранил 2 авто и поехал дальше
Сегодня, около 13:45, водитель из Мукачево зафиксировал, как рейсовый автобус поворачивал с улицы Музыкальной на улицу Мункачи.
Маршрутчик не рассчитал габариты и сначала разбил зеркало автомобиля, который был припаркован на обочине, а чуть дальше протаранил еще один автомобиль, причем, в котором сидел водитель.
Интересно то, что водитель автобуса никак не отреагировал, а просто поехал дальше на остановку.
Владелец автовидеорегистратора утверждает, что это был рейсовый автобус "Мукачево-Возница" с номером АО 5126 АО.
Посмотрите, как это было на видео:
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