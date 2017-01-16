В Мукачево маршрутка зацепила 2 авто и уехала, как ни в чём не бывало (ВИДЕО, ФОТО)

17.01.2017 (17:42)

В Мукачево водитель маршрутки протаранил 2 авто и поехал дальше

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Сегодня, около 13:45, водитель из Мукачево зафиксировал, как рейсовый автобус поворачивал с улицы Музыкальной на улицу Мункачи.Маршрутчик не рассчитал габариты и сначала разбил зеркало автомобиля, который был припаркован на обочине, а чуть дальше протаранил еще один автомобиль, причем, в котором сидел водитель.Интересно то, что водитель автобуса никак не отреагировал, а просто поехал дальше на остановку.Владелец автовидеорегистратора утверждает, что это был рейсовый автобус "Мукачево-Возница" с номером АО 5126 АО.Посмотрите, как это было на видео: