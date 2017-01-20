Претендентки на "Мисс Мукачево 2017" рассказали о себе (ФОТО)

18.01.2017 (08:40)

Претендентки на "Мисс Мукачево 2017"

Кастинг конкурса красоты "Мисс Мукачево - 2017" прошли 10 девушек, которые приняли участие в первой профессиональной фотосессии, а также рассказали о себе - хобби, отдых, любимый стиль одежды, планы на будущее и др.

Участницы финальной части конкурса красоты "Мисс Мукачево - 2017" любят стильно одеваться, активно отдыхать и проводить время с друзьями. Предлагаем вам более детально ознакомиться с конкурсантками и поделиться впечатлениями о них.

Напоминаем, финальная часть конкурса красоты "Мисс Мукачево - 2017" состоится 20 января.





1. Эвелина Кампов, рост - 163 см:

- Я увлекаюсь спортом. Спорт помогает мне держать себя в хорошей форме, быть здоровой и воспитывает силу воли. Я работаю мастером маникюра. Очень люблю свою работу и то, чем я занимаюсь. В будущем планирую работать в этом направлении и открыть собственный салон красоты. Конкурс красоты для меня - это новый этап саморазвития. Мне нравится разнообразие. То, что я одеваю, зависит от моего настроения. Меня вдохновляют повседневные образы, удобные, классные, уличные, без особых стараний и усилий, - описывает себя Эвелина Кампов.







2. Кристина Рубиш, Мукачевский лицей, рост - 171 см:

- Моя будущая профессия - юрист. Люблю активный отдых: зима - лыжи, лето - море, но лучший отдых для меня - это шопинг. Участие в конкурсе беру для самореализации, так как начальную ступень в моей дальнейшей жизни. Вижу себя в качестве модели, это приносит мне большое удовольствие, - рассказывает о себе Кристина Рубиш.







3. Диана Молнар, Ужгородский национальный университет, рост - 175 см:

- Основное мое хобби - это модельный бизнес, но я не планирую модельной карьеры. Эта сфера приносит мне моральное удовлетворение. В будущем планирую стать врачом. Очень люблю путешествовать, кататься на лыжах. Увлекаюсь архитектурой европейских городов, каждое путешествие переполняет меня сильными эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Все свободное время стараюсь использовать с пользой, или сильно выспаться, так как на медицинском факультете не всегда есть возможность отдохнуть от книг. Люблю одеваться женственно, обычно нравятся более сдержанные образы, которые можно дополнить маленькой изюминкой. За брендами не гоняюсь, но для меня более важна текстура, качество одежды, форма, которая подходит моей фигуре, а самое важное - правильно скомпоновать свой образ, - рассказывает о себе Диана Молнар.







4. Валерия Мацкевич, Мукачевская СОШ №4, рост - 175 см:

- Занимаюсь йогой, танцами, а в свободное время рисованием. В будущем вижу себя психологом, возможно руководителем центра психологии. Люблю путешествовать, ездить на море. Очень нравится культура Греции, Великобритании. В одежде предпочитаю классику, модельным бизнесом, как основным, в будущем не планирую заниматься - добавляет Валерия Мацкевич.







5. Кристина Физер, Мукачевский государственный университет, рост - 169 см:

- Люблю активный отдых с друзьями, изучать иностранные языки, слушать музыку, кататься на велосипеде. Для меня участие в конкурсе - это возможность познакомиться с новыми людьми, узнать много интересного, получить жизненный опыт, положительные эмоции, а также возможность личностного роста и развития. Вижу себя в качестве модели. В будущем хочу иметь высокооплачиваемую работу - говорит Кристина Физер.







6. Юлия Волошин, Львовская Национальная Академия Искусств, рост - 165.5 см:

- Мое хобби полностью совпадает с профессией, которую я выбрала, обожаю рисовать, танцевать, писать стихи. Хочу посвятить свою жизнь искусству, организации международных выставок, путешествиям. В одежде люблю простоту, комфортность. Предпочитаю casual clothing. Моя слабость - это классическая обувь: Чесли, броги, оксфорды, дерби, - рассказывает о себе Юлия Волошин.







7. Ольга Рущак, Мукачевский юридический лицей, рост - 170 см:

- Моим увлечением, конечно, есть музыка. Только она позволяет чувствовать настоящие эмоции, которые я каждый раз, с каждым тактом переживаю внутри себя. В свободное время, как правило, я гуляю с друзьями и тренируюсь в спортивном зале. Отдых для меня - это домашняя атмосфера, чашечка ароматного кофе, любимая книга или сериал. Я принимаю участие в конкурсе, чтобы попробовать и показать себя в новом образе, почувствовать атмосферу подготовки самого конкурса, - говорит Ольга Рущак.







8. Кристина Гач, Гуманитарно-педагогический колледж МГУ, рост - 167 см:

- Я учусь в Мукачевском педагогическом колледже на учителя музыки. С музыкой связана вся моя жизнь с самого детства, но в будущем хочу развиваться в деле визажа-макияжа, хочу стать классным визажистом. Многие говорят, что у меня модельная внешность, но я не уверена в себе и своих возможностях, поэтому этот конкурс - это как первый шаг. Отдых люблю активный - прогулки, походы в бассейны, кино, на пикники, и на море, - говорит Кристина Гач.







9. Евгения Феделеш, Мукачевский кооперативный торгово-экономический колледж, рост - 180 см:

- Изучаю японский и английский языки, а свободное время стараюсь проводить в компании друзей. Еще точно не решила кем хочу стать, если удастся, то, возможно, моделью или переводчиком. Да, я вижу себя в качестве модели и хочу заниматься этим профессионально, - говорит Евгения Феделеш.







10. Дария Пинзеник, рост - 173 см:

- Моим самым большим увлечением является шитье. Люблю шить на машинке и руками. Создавать что-то новое - это всегда интересно и классно, от этого я получаю удовольствие. Также в свободное время люблю читать, без этого не проходит ни один мой день. Еще очень люблю фильмы и музыку - это неотъемлемая часть моих вечеров дома. Хотя я учусь на педагога, но в будущем хочу стать дизайнером одежды. В конкурсе участвую, потому что хочу попробовать что-то новое, получить новые впечатления, перенять интересный опыт для себя. Как модель себя пока не вижу, но все возможно, время покажет, - рассказывает Дарья Пинзеник.







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