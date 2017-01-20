Красота из грязи: Ужгородец пальцем разрисовал авто (ФОТО)

18.01.2017 (10:18)

Грязный, но красивый: Ужгородец пальцем разрисовал авто

Красивые художества на загрязненном автомобиле можно увидеть на улицах Ужгорода.

Фотографии такого авто обнародовала в соцсети Фейсбук пользователь Наталья Кириленко.

"Такое можно увидеть только на улице Сильвая в Ужгороде. Художник превратил в шедевр загрязненный автомобиль", - написала под фото Наталья.

А вот в комментариях к фотографиям люди отмечают, что автомобиль принадлежит местному учителю по рисованию, школы №20. Получилось неплохо, смотрите сами!

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