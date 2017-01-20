Красота из грязи: Ужгородец пальцем разрисовал авто (ФОТО)

|Грязный, но красивый: Ужгородец пальцем разрисовал авто
Красивые художества на загрязненном автомобиле можно увидеть на улицах Ужгорода.
Фотографии такого авто обнародовала в соцсети Фейсбук пользователь Наталья Кириленко.
"Такое можно увидеть только на улице Сильвая в Ужгороде. Художник превратил в шедевр загрязненный автомобиль", - написала под фото Наталья.
А вот в комментариях к фотографиям люди отмечают, что автомобиль принадлежит местному учителю по рисованию, школы №20. Получилось неплохо, смотрите сами!
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