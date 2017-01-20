В Нацпарке "Синевир" на Закарпатье поселился еще один косолапый (ФОТО)

18.01.2017 (18:15)

НПП "Синевир" пополнился еще одним косолапым

16 января Реабилитационный центр бурых медведей Национального природного парка «Синевир» пополнился еще одним жителем.

Годовалого косолапого самца добровольно отдал в центр его владелец. Ранее животное содержалось в Харькове. Этот медведь имеет кличку Потап. Он находится в удовлетворительном состоянии, не имеет видимых признаков заболевания и физических недостатков. Вместе с животным владелец предоставил ветеринарные документы и документы о происхождении животного.

В Реабилитационном центре бурых медведей Национального природного парка «Синевир» это уже второй косолапый по кличке Потап. Первого транспортировано сюда из Луганска еще в 2012 году. Его судьба в неволе была не такая легкая, как у вновь прибывшего мишки. Впрочем, харьковский Потап, как и все новые жители центра, пройдет ветеринарный осмотр, потом карантин, а вот необходимые прививки он уже имеет. Животное очень игривое, дружелюбное, а следовательно, можно предположить, что он очень быстро адаптируется к новым условиям.

В центре целых 12 гектаров, по которым медведи любят гулять, купаться в искусственных водоемах, а летом лакомиться черникой и малиной, плантации которых находятся непосредственно на территории центра.

Новосела из Харькова встретили не все жители медвежьего приюта, потому половина из них находится в зимней спячке, поэтому дня них знакомство с новым Потапом состоится разве что весной.

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