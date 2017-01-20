В Ужгороде женщина подскользнувшись угодила под грузовик (ФОТО)

19.01.2017 (12:40)

Из-за гололеда ужгородка угодила под колеса грузовика

Сегодня, 19 января, у Вопака, что на улице Капушанской, произошло трагическое событие - один из грузовиков, которые ежедневно розгружаються возле супермаркета наехал на пешехода. Женщину забрала скорая.

По словам свидетелей ДТП, женщина поскользнулась и упала. Именно в этот момент грузовик начал двигаться и травмировала женщину колесом.

На данный момент информации о состоянии пострадавшей нет, ее забрала скорая. На место происшествия приехал экипаж патрульной полиции.

Подробнее впоследствии из официальных источников.

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На Закарпатье женщина попала под колеса фуры (ФОТО)



