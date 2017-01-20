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В Ужгороде женщина подскользнувшись угодила под грузовик (ФОТО)

19.01.2017 (12:40)
Из-за гололеда ужгородка угодила под колеса грузовика
Из-за гололеда ужгородка угодила под колеса грузовика

Сегодня, 19 января, у Вопака, что на улице Капушанской, произошло трагическое событие - один из грузовиков, которые ежедневно розгружаються возле супермаркета наехал на пешехода. Женщину забрала скорая.

По словам свидетелей ДТП, женщина поскользнулась и упала. Именно в этот момент грузовик начал двигаться и травмировала женщину колесом.

На данный момент информации о состоянии пострадавшей нет, ее забрала скорая. На место происшествия приехал экипаж патрульной полиции.

Подробнее впоследствии из официальных источников.
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На Закарпатье женщина попала под колеса фуры (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

19.01.2017 (12:50) / Читатель ...

На том тротуаре постоянно стоят и разгружаются машины, там и в "мирное" время опасно ходить, а сейчас вообще невозможно, там всегда много людей ходят на рынок, но никого это не интересует безопасность людей, видимо хозяева "вопака" неплохо платят муниципалам и чиновникам горисполкома, если разрешили откровенный беспредел.