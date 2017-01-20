В Ужгороде женщина подскользнувшись угодила под грузовик (ФОТО)

|Из-за гололеда ужгородка угодила под колеса грузовика
Сегодня, 19 января, у Вопака, что на улице Капушанской, произошло трагическое событие - один из грузовиков, которые ежедневно розгружаються возле супермаркета наехал на пешехода. Женщину забрала скорая.
По словам свидетелей ДТП, женщина поскользнулась и упала. Именно в этот момент грузовик начал двигаться и травмировала женщину колесом.
На данный момент информации о состоянии пострадавшей нет, ее забрала скорая. На место происшествия приехал экипаж патрульной полиции.
Подробнее впоследствии из официальных источников.
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На Закарпатье женщина попала под колеса фуры (ФОТО)
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Комментарии
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На том тротуаре постоянно стоят и разгружаются машины, там и в "мирное" время опасно ходить, а сейчас вообще невозможно, там всегда много людей ходят на рынок, но никого это не интересует безопасность людей, видимо хозяева "вопака" неплохо платят муниципалам и чиновникам горисполкома, если разрешили откровенный беспредел.