Как Ужгород праздновал Крещение (ФОТО, ВИДЕО)

19.01.2017 (13:27)

Ужгородцы искупались в Уже на Крещение

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В четверг, 19 января, ужгородские верующие отметили праздник, Крещения или Богоявления. Крестный ход к реке Уж стартовал с Крестовоздвиженского православного кафедрального собора и протянулся по улице Швабской и центром города.Верующие, шагая к реке, пели колядки, прославляя Иисуса Христа.Несмотря на сильный мороз и ветер, который обычно не утихает именно у реки, на Православной набережной собрались сотни горожан, чтобы посвятить воду.Проведя литургию епископ Ужгородский и Мукачевский Феодор освятил воду в Уже. После этого ужгородские верующие окунулись в прорубь с освященной водой.После священнослужители окропили водой самых ужгородцев.