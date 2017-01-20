Как Ужгород праздновал Крещение (ФОТО, ВИДЕО)

|Ужгородцы искупались в Уже на Крещение
В четверг, 19 января, ужгородские верующие отметили праздник, Крещения или Богоявления. Крестный ход к реке Уж стартовал с Крестовоздвиженского православного кафедрального собора и протянулся по улице Швабской и центром города.
Верующие, шагая к реке, пели колядки, прославляя Иисуса Христа.
Несмотря на сильный мороз и ветер, который обычно не утихает именно у реки, на Православной набережной собрались сотни горожан, чтобы посвятить воду.
Проведя литургию епископ Ужгородский и Мукачевский Феодор освятил воду в Уже. После этого ужгородские верующие окунулись в прорубь с освященной водой.
После священнослужители окропили водой самых ужгородцев.
Раскрыт секрет о чудодейственности святой воды во время Крещения (ФОТО)
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Рейтинг: 1
Hello. And Bye.
mcneadr10@yahoo.com
robynrae@comcast.net
bullard_tracy@yahoo.com
pycki@yahoo.com
ldagostino@cetaris.com
Mcc487@aol.com
Mcc487@aol.com