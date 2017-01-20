На границе с Польшей нашли пограничника с простреленной головой

21.01.2017 (09:02)

На ПП "Краковец" нашли мертвого пограничника в луже крови

В пункте пропуска "Краковец", что на границе с Польшей нашли мертвым 31-летнего пограничника. Он лежал в луже колви с огнестрельным ранением в голову.

31-летний младший инспектор Госпогранслужбы не вернулся с ночной смены. Коллеги нашли его тело и служебный пистолет Макарова в одном из помещений.

"Весовое помещение, где взвешивают транспортные средства. Он лежал на полу в луже крови", - рассказал заместитель военного прокурора Львовского гарнизона Тарас Кохалик.

Коллеги не слышали выстрелов. Говорят, пограничник был жизнерадостными и причин покончить с собой вроде бы у него не было.

"Всегда люди, которые приходят, опрашивают, есть ли какие-то причины, которые мешали бы выполнять должностные обязанности. В настоящее время известно, что никаких претензий, никаких замечаний у него не было", - говорит представитель Западного регионального управления Госпогранслужбы украины Владимир Шеремет.

Следствие предполагает, что это было самоубийство. Однако утверждать это можно будет лишь после судебно-медицинской экспертизы.

Летом 2014 года пограничник два месяца служил в зоне АТО. У него остались жена и несовершеннолетний сын.

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