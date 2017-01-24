Возле Ужгорода иномарка переехала на переходе девушку

23.01.2017 (09:24)

Под Ужгородом "Ford" переехал на переходе девушку

Вчера возле Ужгорода в с. Минай водитель «Форда» сбил девушку на пешеходном переходе. Потерпевшая сейчас находится в реанимационном отделении.

21-летняя женщина как раз вышла из "маршрутки" и хотела перейти дорогу по зебре. Водитель "Форда" на словацких номерах не успев вовремя затормозить наехал на девушку. Пострадавшая в больнице с диагнозом "черепно-мозговая травма и перелом руки».

Машину задержали на спецплощадку. По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения).

Экспертиза показала, что водитель «Форда» был трезв.

-

В Ужгороде женщина подскользнувшись угодила под грузовик (ФОТО)



