Закарпатцы чаще предпочитают учить венгерский язык, чем английский

|Закарпатцы изучают чаще венгерский язык, чем английски
Об этом свидетельствует исследование, которое провело в области Общество венгерской культуры Закарпатья в 2016 году.
Исследование было проведено перед стартом проекта бесплатного изучения венгерского языка, первые выпускники которого недавно получили сертификаты.
- Мы провели опрос - и оказалось, что интерес к изучению венгерского языка в Закарпатье выше, чем даже к изучению английского. Это и стало толчком начать такие курсы. Сейчас они проходят в 100 различных местах их проводят 71 педагог. По моему мнению, венгерский язык не только обогащает людей, которые ее изучают, но и укрепляет закарпатской общество, - рассказал в интервью Уполномоченный правительства Венгрии в сотрудничестве с Украиной Иштван Грежа.
По его словам, еще 3500 закарпатцев начали новое учение, а 500 желающим организаторы курсов были вынуждены отказать пока, потому что нет возможности обеспечить для них необходимые условия для обучения.
Следует заметить, что за последние год-два венгерский язык появился в программе изучения всех без исключения языковых школ как Ужгорода, так и Мукачево.
-
В Закарпатье в госучреждениях появились таблички "Здесь говорят также и на венгерском"
Рейтинг: 7
Комментарии
Рейтинг: -3
23 января . Путінські тролі вийшли із запоя й принялися гавкати . Крепкі ви парні однако . Даже уд боярошникової гадости сь те не уздихали . Вот што значить "духовниє скрепи" .
Рейтинг: -10
Всем кацапам ,.идите в стойло худоба вонючая....
Рейтинг: 5
Прохрюкала гaлицкая xoxлocвинья из вонючего cхронa
Рейтинг: 17
Всем украинцам: "Если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешает история, если вам мешают названия городов и улиц, то это значит, что вы строите свое государство на чужой территории".Судя по тому, что вы решили русский язык запретить, то у вас лишний не только Донбасс, но и вообще вся восточная часть Украины. Но с другой стороны у вас лишняя голова, которой и нужна обузданная и угнетенная укРуина, чтобы рыпаться никто не смог - у власти реальные преступники и разрушители человечества.
Рейтинг: 18
Всем украинцам: "Если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешает история, если вам мешают названия городов и улиц, то это значит, что вы строите свое государство на чужой территории".Судя по тому, что вы решили русский язык запретить, то у вас лишний не только Донбасс, но и вообще вся восточная часть Украины. Но с другой стороны у вас лишняя голова, которой и нужна обузданная и угнетенная укРуина, чтобы рыпаться никто не смог - у власти реальные преступники и разрушители человечества.
Рейтинг: -12
Уже двое суток президентства Трампа, а санкции с Расеюшки никто не снял!
Многие расеяне запили с горя...
Рейтинг: 9
Пойми одну простую истину - Россия не первая ввела санкции а ответила на их введение, потери её на порядок ниже чем всех западных стран вместе взятых и многие это уже поняли! ЕС уже и рад бы их отменить но по привычке ждёт когда дадут команду! Кроме того в России тоже могут начаться митинги но не за отмену санкций а за их продолжение...фермеры РФ по меньшей мере спят и видят чтобы их не отменяли и они не одиноки! Россия самодостаточная держава и не стоит на паперти с протянутой рукой в отличии от некоторыхнищих уродов!
Рейтинг: -2
Кал уг а рассия вперделе как и ты.
Рейтинг: 13
ну правильно они ж понимают что в Украине полная жопа...вот и хотят себе сделать гражданство Венгрии,потому что с венгерским паспортом можно работать нормально за границей!но это еще одно..а как у нас тут на Закарпатье знают попиздеть хорошо на мадяров типа они ..... ....... а теперь уже подлизывают свои никчемные жопы...и как же это называеться после этого неужели не марионетки продажные.вы сами себя засрали всем этим теперь пытаетесь выкарабкаться!!удачи
Рейтинг: 14
Лже-Судоплатов "пастушок",
Как на зоне - "петушок":
Он, тому кто больше даст,
Даже задницу продаст!
Рейтинг: 12
Xoхлы это вечно ноющие, скулящие, просящие всё и у всех, причем просящие на коленях. Америкосовские подстилки, слабые, безмозглые, не умеющие воевать, не умеющие отстоять свои земли, не умеющие выбирать себе правительство. Жалкие и тупые как валенки. А вот воевать с детьми, стариками, мирными жителями, памятниками это они умеют. Украина - фабрика гастарбайтеров и проституток.
Рейтинг: 12
Тотi, што нe будучи мaдярaми хочуть нaучитися мaдярськый язык нe свойим мозґом, но нa влaстнуй кожi порозумiли, што мaдяры ни нa сeкунду нe пeрeстaли прeтeндовaти нa свою бывшу, тысячолiтню тeрiторiю. ВВП прaвильно повiв, што сю тeрiторiю СССР отцaрaпaв од Мaдярщины a кiбы лeм мiкроскопiчнa можность, нaрaз бы узяли собi нaзaд. A тaкым чином Подкaрпaтськa Русь уєдно из русинaми и мaдярaми, и дaжe из зaбугристaми прeвдовiкрaїнцями бы ся дустaлa нaзaд у Європу, нe мусить то быти тa злоповiстнa Єврeйськa унiя.
Рейтинг: -10
Рейтинг: 11
Команда Трампа уже подыскивает замену Порошенко. Вот тебе и благородная украинская кровь.Кинули как проститутку, обамыч использовал Украину, с помощью которой хотел насрать России, а на самом киевские хряки и свиноматки насрали сами себе и украинцам в тарелку, короче украина сама себе враг, а обвиняет других-это в крови уже: порода така - я насрав, но буду обвиняти других.
Рейтинг: 8
На фото истинные галицкие сослы во всей красе.
Рейтинг: 8
Xoхлы это вечно ноющие, скулящие, просящие всё и у всех, причем просящие на коленях. Америкосовские подстилки, слабые, безмозглые, не умеющие воевать, не умеющие отстоять свои земли, не умеющие выбирать себе правительство. Жалкие и тупые как валенки. А вот воевать с детьми, стариками, мирными жителями, памятниками это они умеют. Украина - фабрика гастарбайтеров и проституток.
Рейтинг: -2
Рейтинг: 2
A тобi лжeнiкови–гнидї нe прийшло у голову, што тотi гибы–слaвянськi языки мaвуть мaймeншe общого из стaрослaвянськым языком? Тоты языки нaхвaтaлися слов из сусiдных нeслaвянськых языкув, a тaкым способом ся стaли мeншe слaвянськыми, ги тот, тобов тaк нeнaвидeный руськый язык. Лeм ся попозeрaй нa свово ПРОВОЛОКA – ушиткi твої гибы–слaвянськi языки позычили нiмицькоє слово DRAHT, лeм нeборaки–русы мусiли вынaйти своє слово ПРОВОЛОКA, aбы ним укaзaли нa тeхнолоґiю выробы того ДРIТЮ !!!!
Рейтинг: 6
Я галицкое чмо чмо лже-Судоплатов пишу на русском ибо свою недомову не выучил из-за скудности ума.
Рейтинг: 10
Xoхлы это вечно ноющие, скулящие, просящие всё и у всех, причем просящие на коленях. Америкосовские подстилки, слабые, безмозглые, не умеющие воевать, не умеющие отстоять свои земли, не умеющие выбирать себе правительство. Жалкие и тупые как валенки. А вот воевать с детьми, стариками, мирными жителями, памятниками это они умеют. Украина - фабрика гастарбайтеров и проституток.
Рейтинг: -11
Рейтинг: 8
Кто-то знает, где эти курсы в Ужгороде ?
Рейтинг: -5
м.Ужгород, вул. О.Довженка, 3
Рейтинг: 0
"м.Ужгород, вул. О.Довженка, 3" - тебя там ждут ... идиотов без очереди принимают ...
Рейтинг: -10
ПНХ ЧМО КАЦАПСКОЕ!
Рейтинг: 8
А недомову вообще никто не учит,даже хохлотроли типа галицкого чмо лже-Судоплатова пишут на русском ибо свою недомову не выучили из-за скудности ума.