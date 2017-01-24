Закарпатцы чаще предпочитают учить венгерский язык, чем английский

23.01.2017 (10:16)

Закарпатцы изучают чаще венгерский язык, чем английски

Об этом свидетельствует исследование, которое провело в области Общество венгерской культуры Закарпатья в 2016 году.

Исследование было проведено перед стартом проекта бесплатного изучения венгерского языка, первые выпускники которого недавно получили сертификаты.

- Мы провели опрос - и оказалось, что интерес к изучению венгерского языка в Закарпатье выше, чем даже к изучению английского. Это и стало толчком начать такие курсы. Сейчас они проходят в 100 различных местах их проводят 71 педагог. По моему мнению, венгерский язык не только обогащает людей, которые ее изучают, но и укрепляет закарпатской общество, - рассказал в интервью Уполномоченный правительства Венгрии в сотрудничестве с Украиной Иштван Грежа.

По его словам, еще 3500 закарпатцев начали новое учение, а 500 желающим организаторы курсов были вынуждены отказать пока, потому что нет возможности обеспечить для них необходимые условия для обучения.

Следует заметить, что за последние год-два венгерский язык появился в программе изучения всех без исключения языковых школ как Ужгорода, так и Мукачево.

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