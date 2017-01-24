За сутки в Закарпатье полиция 3 раза изымала оружие и патроны

23.01.2017 (12:10)

Закарпатская полиция за сутки трижды изымала оружие и патроны

Сотрудники закарпатской милиции трижды за сутки изымали оружие в Мукачевском и Свалявском районах, причем дважды - у одного гражданина.

Работники криминальной полиции Мукачевского отдела полиции изъяли патроны у мужчины, который попытался их продать. Правоохранители установили, что 49-летний житель Мукачево пытался сбыть патроны в кафе по улице Пирогова. У мужчины изъяли и направили на экспертизу 80 патронов 7,62 мм калибра. По данному факту начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Два других изъятия провели работники Свалявского отделения полиции в селе Родниковка. Правоохранители провели санкционированный обыск в домохозяйства жителя Свалявского района по соответствующему решению суда и нашли охотничье двуствольные ружье, 29 патронов к нему и две коробки пороха. Огнестрельное оружие и патроны были обнаружены в гостиной дома, а в подсобном помещении пыль. По обоим фактам начаты уголовные производства по ч. 248 Уголовного кодекса Украины, такие правонарушения наказываются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого. Все оружие изъято в присутствии понятых и отправлены на экспертизу. В ходе опроса хозяйка дома пояснила, что ее муж унаследовал арсенал от своего отца, сейчас же он находится на заработках за границей.

Во всех случаях продолжаются досудебные расследования.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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