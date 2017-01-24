Работники полиции изъяли у закарпатца пистолет

24.01.2017 (11:20)

Полиция изъяла у закарпатца пистолет

Сотрудники Береговского отдела полиции обнаружили в квартире жителя села Вары пистолет во время санкционированного обыска согласно постановлению суда.

Вчера, 23 января, во время обыска по признакам уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением) работники полиции обнаружили у жителя села Вары оружие. У мужчины изъяли пистолет с маркировкой «Кольт» и магазин к нему с одним патроном. Владелец огнестрельного оружия пояснил, что нашел пистолет во время сезонного заработка на строительстве в Киеве. Оружие изъято и отправлено на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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