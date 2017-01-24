В сети появился юморной ролик посвященный Закарпатскому Автодору (ВИДЕО)

24.01.2017 (13:34)

АВТОДОРу Закарпатья посвящается

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Канал "Ключ ТВ" выпустил саркастическое видео, в котором показано состояние автодорог в Мукачево, находящихся на балансе Закарпатского Автодора...В ролике показано в каком состоянии находятся автодороги в Мукачево. В частности, покрытия и движение авто по улице Объездная, Пряшевская и Крылова. Вышеуказанные дороги находятся на балансе Закарпатоблавтодор, хотя и проходят через город Мукачево."АВТОДОРу Закарпатья посвящается, г. Мукачево, ул. Объздная, Пряшевская, Крылова", - подписали авторы своё юморное видео.