В сети появился юморной ролик посвященный Закарпатскому Автодору (ВИДЕО)
24.01.2017 (13:34)
АВТОДОРу Закарпатья посвящается
Канал "Ключ ТВ" выпустил саркастическое видео, в котором показано состояние автодорог в Мукачево, находящихся на балансе Закарпатского Автодора...
В ролике показано в каком состоянии находятся автодороги в Мукачево. В частности, покрытия и движение авто по улице Объездная, Пряшевская и Крылова. Вышеуказанные дороги находятся на балансе Закарпатоблавтодор, хотя и проходят через город Мукачево.
"АВТОДОРу Закарпатья посвящается, г. Мукачево, ул. Объздная, Пряшевская, Крылова", - подписали авторы своё юморное видео.
Комментарии
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ПІЛЯТЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ................Вас што там Путін бомбив ????????