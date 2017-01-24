ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В сети появился юморной ролик посвященный Закарпатскому Автодору (ВИДЕО)

24.01.2017 (13:34)
АВТОДОРу Закарпатья посвящается
АВТОДОРу Закарпатья посвящается
Канал "Ключ ТВ" выпустил саркастическое видео, в котором показано состояние автодорог в Мукачево, находящихся на балансе Закарпатского Автодора...
В ролике показано в каком состоянии находятся автодороги в Мукачево. В частности, покрытия и движение авто по улице Объездная, Пряшевская и Крылова. Вышеуказанные дороги находятся на балансе Закарпатоблавтодор, хотя и проходят через город Мукачево.
"АВТОДОРу Закарпатья посвящается, г. Мукачево, ул. Объздная, Пряшевская, Крылова", - подписали авторы своё юморное видео.



Состояние дорог в Закарпатье зависит от работы Закарпатской таможни


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

24.01.2017 (18:18) / Читательпопрворорр

ПІЛЯТЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ................Вас што там Путін бомбив ????????