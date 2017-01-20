Состояние дорог в Закарпатье зависит от работы Закарпатской таможни

18.01.2017 (09:53)

Закарпатская таможня - надежда на отличные дороги в Закарпатье

В течение 2016-го года Закарпатская таможня ГФС перевыполнила плановые поступления в бюджет на 310 миллионов 295,9 тысяч гривен.

Если бы Закарпатье еще в прошлом году было включено в «дорожний эксперимент», согласно которому 50 процентов от суммы перевыполнения поступлений таможен направлено на ремонт дорог, область получила бы дополнительно 155 миллионов 148 тысяч гривен.

- К сожалению, в 2015 году, когда принимался закон о «дорожном эксперименте», никто из наших нардепов не пролоббировал интересы Закарпатья, поэтому мы не получили ни одной дополнительной копейки на инфраструктуру, - заявляет Геннадий Москаль. - В декабре прошлого года область все-таки включили в «дорожный эксперимент» - за это проголосовали все закарпатские нардепы кроме трех братьев Балог. Поэтому в этом году ожидаем от Закарпатской таможни ГФС дополнительные поступления для местного бюджета.

Будем внимательно следить за работой таможни, очень надеемся, что она будет работать так же эффективно, как и в 2016-м (или даже лучше) и обеспечит для Закарпатья минимум 155 миллионов гривен для ремонта дорог.





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