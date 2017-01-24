Верховная Рада зарегистрировала четыре законопроекта об иномарках

24.01.2017 (14:45)

Парламент зарегистрировал четыре законопроекта об иномарках

В украинском парламенте зарегистрировали четыре законопроекта об иномарках, которые предлагают увеличить срок пребывания автомобилей с иностранными номерами от 30 дней до года.

Правда выносить на голосование вопрос иномарок Рада не спешит.

Почти год в Украине действуют сниженные акцизы для применяемых авто. Однако, большинство украинский так и не смогла купить инмоамрку гораздо дешевле, чем раньше. Виной тому огромное количество требований, среди которых обязанность самому выезжать за границу для покупки и сертификация "Евро-5".

Добавим, что всего в Украине около полутора миллионов автомобилей с иностранной регистрацией. И значительная часть - именно в приграничных регионах страны. Их владельцы регулярно прибегают к акциям протеста.

Напомним, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично перекрыли все въезды в столицу. Они требуют принять законопроект, который позволит украинском не растаможивать машины, зарегистрированные за рубежом.

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