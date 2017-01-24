Верховная Рада зарегистрировала четыре законопроекта об иномарках

|Парламент зарегистрировал четыре законопроекта об иномарках
В украинском парламенте зарегистрировали четыре законопроекта об иномарках, которые предлагают увеличить срок пребывания автомобилей с иностранными номерами от 30 дней до года.
Правда выносить на голосование вопрос иномарок Рада не спешит.
Почти год в Украине действуют сниженные акцизы для применяемых авто. Однако, большинство украинский так и не смогла купить инмоамрку гораздо дешевле, чем раньше. Виной тому огромное количество требований, среди которых обязанность самому выезжать за границу для покупки и сертификация "Евро-5".
Добавим, что всего в Украине около полутора миллионов автомобилей с иностранной регистрацией. И значительная часть - именно в приграничных регионах страны. Их владельцы регулярно прибегают к акциям протеста.
Напомним, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично перекрыли все въезды в столицу. Они требуют принять законопроект, который позволит украинском не растаможивать машины, зарегистрированные за рубежом.
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Гройсман обещает встретится с автомобилистами, перекрывшими въезды в Киев
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Комментарии
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А когда Верховна Рада примет законопроект о запрете ввоза иномарок на территорию Украины?или закон об обязательной растаможке с увеличением пошлины в 2-3 раза.Машины-это не первая необходимость.И потребляйте то,что производите Патриоты украицi,а то все кричите слава украине,героям слава,так за что слава?за то что даете заработать иностранным компаниям.Кто-то скажет,так мы не можем качественно собирать автомобили и киваете на кого-то,что руки не с того места растут,так учитесь поцриоти,дык у тех кто покупает иномарки тоже руки не с того места.