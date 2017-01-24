Гройсман обещает встретится с автомобилистами, перекрывшими въезды в Киев

24.01.2017 (10:41)

В Киеве автомобилисты перекрыли 6 контрольных пунктов

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Активисты организации Авто Евро Сила с 7 часов утра начали бессрочную акцию по блокированию трасс. На данный момент перекрыто 6 контрольных пунктов.Представители общественной организации уточнили, что несмотря на акцию, трассы заблокированы лишь частично, то есть оставлены полосы для проезда транспорта. Активисты из «Авто Евро Сила» перекрыли трассу Одесса – Киев. Активисты частично перекрыли движение автомобилей на трассах требуя смягчения условий для пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией.Одним из первых результатов проходящей акции стало то, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о проведении экстренного совещания сегодня. На 12 часов он пригласил на встречу депутатов и представителей общественной организации Авто Евро Сила.Чем закончится сегодняшняя встреча, помогают ли решить вопрос горящие шины и каким окажется результат - мы сообщим вам в наших следующих публикациях.