На границе в Закарпатье пограничники пресекли две попытки контрабанды (ВИДЕО)

25.01.2017 (10:57)

На границе с Румынией пограничники пресекли две попытки контрабанды

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В течение суток пограничники Мукачевского отряда прекратили две попытки табачной контрабанды, в результате чего было обнаружено и изъято более трех тысяч пачек сигарет.В первом случае контрабандный табак пыталась провезти гражданка Венгрии в пункте пропуска «Дьяково» на границе с Румынией.Чтобы скрыть сигареты от погранично-таможенного контроля, женщина упаковала ними задние сиденья своего авто «Фольксваген» 2001 года выпуска. На тайник пограничникам указала служебная собака Альфа. В ходе проверки правоохранители обнаружили и изъяли 140 пачек сигарет. Кроме сигарет, женщина лишилась и своего авто.Еще 2880 пачек сигарет обнаружили пограничники отдела «Деловое». Во время проверки полученной информации, о возможной противоправной деятельности на границе, пограничный наряд обнаружил 6 пакетов сигарет. Контрабандный табак правонарушители пытались скрыть под снегом. Обнаруженные сигареты были доставлены в пограничное подразделение.