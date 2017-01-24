Москаль наградил нардепа от Закарпатья "Золотым медвежонком" (ФОТО)

|Москаль наградил Лунченко "Золотым медвежонком"
Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль наградил народного депутата Украины Валерия Лунченко наградой "За весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие области, трудовые достижения и активную жизненную позицию".
Об этом парламентарий сообщил на своей странице в сети Фейсбук.
"Как отметил уважаемый Председатель, до сих пор такого объема финансирования не было, но я считаю, что каждый из нас имеет обязанность помогать местной власти и сотрудничать всем вместе. Считаю, что если 5 депутатов принесли в бюджет 85 млн грн, то в единстве все депутаты-выходцы из Закарпатья (а их около 20) смогут принести в десятки раз больше! Поэтому, в единстве мы имеем все возможности вкладывать средства не только в округа, а во всю область. А награды получать приятно и придает стимул работать еще лучше ", - отметил Валерий Лунченко.
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