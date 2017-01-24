В Ужгороде больше не будет муниципальной полиции

26.01.2017 (11:30)

Ужгородские муниципалы теперь называются по-новому

Ужгородские депутаты переименовали муниципальную полицию. Отныне муниципальная полиция Ужгородского городского совета будет носить название "муниципальная инспекция по благоустройству».

Соответствующее решение приняли депутаты на сессии.

Депутат Юрий Оксьон предложил переименовать подразделение в отдел "муниципальной стражи", как сейчас во Львове, однако решение не прошло.

Основными задачами отдела является осуществление контроля за состоянием благоустройства в городе Ужгороде, обеспечения чистоты и порядка, сохранения озеленение, водоемов, земельных ресурсов, мест отдыха граждан, содержание в надлежащем состоянии закрепленных за предприятиями, учреждениями и организациями территорий, соблюдения правил благоустройства в общественных местах на территории города, осуществления функций контроля за размещением объектов внешней рекламы.

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