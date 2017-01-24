Прокуратура Закарпатья открыла дело на псевдо-диломата контрабандиста

26.01.2017 (14:59)

Под видом дипгруза контрабандисты пытались вывезти партию сигарет

Прокуратурой Закарпатской области объявлено о подозрении «фейковому» дипломату, который пытался провезти через границу под видом дипломатического груза 5685 блоков табачных изделий.

Этому мнимому дипломату сообщено о подозрении в самовольном присвоении властных полномочий, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний и использованием заведомо подложного документа (ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст. 358 УК Украины) «фейкововому» работнику посольства Украины в Словакии, который пытался перевезти через границу крупную партию табачных изделий.

Напомним, что речь идет о событиях мая 2016 года, когда на пункте пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе под видом дипломатического груза контрабандисты пытались вывезти из Украины крупную партию табачных изделий.

Тогда таможенники заподозрили наличие контрабанды (сигнал о сигаретах дала служебная собака) и начали настаивать на осмотре. Они связались с Министерством иностранных дел Украины и после получения разрешения на осмотр микроавтобуса обнаружили 5000 685 блоков сигарет стоимостью 620 тыс грн. Сигареты и микроавтобус были изъяты.

Из-за отсутствия по месту жительства самого мнимого дипломата и несмотря на то, что он ни разу не появлялся по вызову прокурора на проведение следственных действий, подозрение вручено его родному брату.

Справка:

Cанкция ч. 1 ст. 353 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет; ч.4 ст. 358 - ограничением свободы на срок до двух лет.

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