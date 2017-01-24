Мукачевский пограничник торговал в Интернете холодным оружием

|Мукачевский пограничник продавал в Интернете холодное оружие
Сегодня сотрудниками отдела внутренней безопасности Госпогранслужбы совместно с представителями Национальной полиции был задержан пограничник Мукачевского отряда.
Военнослужащий занимался незаконным сбытом холодного оружия через Интернет. Во время задержания правоохранители изъяли нож, имеющий признаки холодного оружия.
В отношении задержанного составлен протокол. Впоследствии дело будет направлено в суд.
Государственная пограничная служба Украины продолжает системную работу по противодействию преступности по всем направлениям. Мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами.
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Закарпатские пограничники задержали венгерского преступника
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Государственная пограничная служба украины продолжает системную работу по приему в свои ряды преступности по всем направлениям. Мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами.