Мукачевский пограничник торговал в Интернете холодным оружием

26.01.2017 (17:04)

Мукачевский пограничник продавал в Интернете холодное оружие

Сегодня сотрудниками отдела внутренней безопасности Госпогранслужбы совместно с представителями Национальной полиции был задержан пограничник Мукачевского отряда.

Военнослужащий занимался незаконным сбытом холодного оружия через Интернет. Во время задержания правоохранители изъяли нож, имеющий признаки холодного оружия.

В отношении задержанного составлен протокол. Впоследствии дело будет направлено в суд.

Государственная пограничная служба Украины продолжает системную работу по противодействию преступности по всем направлениям. Мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами.

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