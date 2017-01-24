В Ужгороде открыли современное отделение "Ощадбанка"

27.01.2017 (10:01)

В Ужгороде появилось современное отделение "Ощадбанка"

Первое на Закарпатье и одно из чуть более десятка целом по Украине отделений по новому стандарту универсального банковского учреждения открыли сегодня в Ужгороде на улице Минайской, возле магазина "Осетия".

Это отделение государственного «Ощадбанка», в котором, в частности, проводится и выплата пенсий.

Особенность нового офиса в том, что весь спектр банковских услуг доступен и для людей с особыми потребностями, для этого предусмотрены все удобства. Универсальные терминалы и телефонная связь с колл-центром банка действуют в круглосуточном режиме.

У отделения и в самом помещении изложена специальная направляющая плитка для незрячих, кассы, кроме обычного формата, есть и такие, которые приспособлены для людей на колясках и со специальными устройствами (микрофоном, наушниками) для слабослышащих. Предусмотрены удобные кресла для ожидания, туалеты со всеми удобствами для посетителей с особыми потребностями и даже ниша для костылей. Работники отделения, а их больше десятка, прошедшие специальное обучение, как помочь клиентам с проблемами слуха, зрения и т.

На открытие пригласили юных спортсменов - призеров чемпионатов Украины: по лыжным гонкам - Вадима Шутка, фехтованию - Надежду Дьолог, плаванию - Виелану Ижовскую.

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