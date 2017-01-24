На границе в Закарпатье задержали контрабандиста с прицепом сигарет (ВИДЕО, ФОТО)

27.01.2017 (10:58)

На КПП "Лужанка" задержали крупную партию сигарет

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Ннакануне, 26 января, на таможенном посту «Лужанка» Закарпатской таможни ГФС пресечена попытка незаконного вывоза в страны ЕС табачных изделий. Провезти сигареты в соседнюю Венгрию пытался 28-летний гражданин Украины.Украинец направлялся по своим делам в Италию на автомобиле «MERCEDES VITO» с прицепом, выбрав форму прохождения таможенного контроля «зеленый коридор». При устном опросе гражданин отрицал наличие каких-либо товаров, в том числе подлежащих декларированию, а также сообщил, что никаких скрытых от таможенного контроля товаров не перемещает.На основании результатов анализа и оценки рисков, закарпатские таможенники направили транспортное средство для проведения углубленного таможенного досмотра.При осуществлении совместного погранично-таможенного досмотра прицепа произошло срабатывание служебной собаки, натренированной на поиск табака. Выяснилось, что сигареты Украинец попытался скрыть, оборудовав переднюю часть прицепа двойной стенкой. В тайнике пограничники обнаружили почти 3000 пачек табачных изделий с акцизными марками. А именно: «CHESTERFIELD», «WINSTONE» и «MARLBORO». Сигареты находились в специально изготовленном тайнике.Таким образом, гражданин совершил действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием специально изготовленных хранилищ.Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.Составлен протокол о нарушении таможенных правил, сигареты и прицеп, который использовался как средство перевозки контрабанды, изъяты в установленном порядке. Сумма оценки изъятых сигарет составила более 63 000 гривен, прицеп оценен в 36 000 гривен.