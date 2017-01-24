Власть бездействует, "пересечники" собираются действовать сами

27.01.2017 (17:45)

В выходные в Ужгороде пройдет собрание "пересечников"

В грядущее воскресенье, в Ужгороде на стадионе "Авангард" пройдет очередное собрание владельцев автомобилей с иностранными номерами.

"Касается каждого владельца авто на иностранном регистрации.

Все знают, что мы ждали последнюю сессию ВР, ведь там должны были голосовать за закон, по решению проблем авто на иностранной регистрации. И мы снова увидели то, что мы знали, никто ничего нам делать будет! Мы исчерпали все наши юридические, людские и др. возможности... Вместо облегчения жизни к решению проблем в ВР, власть нам сильно закрутила гайки. Мы не видим никакого смысла больше ждать, надеяться на наших депутатов, они что-то для нас сделают. Надо снова начать действовать для спасения нас самих.

Предлагаю собраться в воскресенье на Авангарде в 14-00 для обсуждения общих действий, ведь терпеть и ждать не больше нет никакого смысла. Все неравнодушные присоединяйтесь, только вместе мы сила ", - призвал на своей странице в Фейсбуке активист Павел Павлов.

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