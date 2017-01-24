В Украину ввозят ржавый автомобильный хлам, - глава сервис-центров МВД

24.01.2017 (16:49)

В Украину ввозят ржавый автомобильный хлам

Владислав Криклий заверил, что авто, из-за растаможки которых перекрыли дороги к столице, не соответствуют европейским стандартам.

Протестующие перекрыли въезды в Киев из-за "ржавого автопарка", который не смогут ввезти в европейскую страну.

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

"Большинство авто, из-за растаможки которых сегодня устроили бойкот, вообще не удастся ввезти уже в европейскую страну, он не соответствует даже Евро 4, а тем более Евро 5. Совершенно очевидно, если посмотреть на этот ржавый автопарк", - подчеркнул он.

К тому же Криклий заверил, что стоимость растаможки автомобиля, которую называют активисты на въездах в Киев, а именно 90-100% от цены авто, - неправдива.

"Вот не знаю, откуда берется цифра в 90-100%, вероятно только в воображении", - добавил он.

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Напомним, сегодня "Пересечники" заблокировали въезды в Киев (ФОТО, ВИДЕО)



